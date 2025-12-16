Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu

Dün akşam saatlerinde Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Olay, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve NATO F-16 jetlerinin hava sahasına yaklaşan bir iz tespit edilmesi üzerine alarma geçirildiğini duyurdu.

Savunma bakanlığı açıklamasında, "Hava yolu, kontrolden çıkmış bir insansız hava aracı olarak tespit edildi; olası bir zararı önlemek için, yerleşim yerleri dışında güvenli bir alanda düşürüldü" denildi.

Drone’un Ukrayna’ya mı yoksa Rusya’ya mı ait olduğu belirsizliğini koruyor.

Olay, geçen hafta Rusya’nın Ukrayna limanlarına yaptığı saldırılar sonucu üç Türk gemisinin hasar görmesinin ardından Türkiye’nin Karadeniz ve çevresindeki artan riskler konusunda yaptığı uyarıların ardından gerçekleşti.

'TÜRKİYE'DEN NADİR GÖRÜLEN MÜDAHALE'

Financial Times, olayı "Türkiye, nadir görülen bir askeri müdahaleyle Karadeniz üzerindeki hava sahasına yaklaşan kontrolden çıkmış bir dronu düşürdü" olarak manşetlerine taşıdı.

Haberde, “Kuzey Karadeniz kıyısına sahip Türkiye, hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkiler sürdürüyor ve Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı işgali başlatmasından bu yana Ukrayna veya Rusya’ya ait bir hava aracının Türkiye hava sahasına girdiği teyit edilmiş bir vaka bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde, Kasım ayının sonunda, Moskova’nın ‘gölge filosu’ ile bağlantılı iki Rus tankerinin, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi içinde saldırıya uğradığına da değinildi. Ukrayna, Sea Baby deniz dronlarını kullanarak yapılan saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Olaylarda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Haberde verilen detaylarda, Aralık başında, bu kez ayçiçek yağı yüklü üçüncü bir Rus bayraklı tanker de Türk sularında dron saldırısı rapor ettiği” bilgisine de yer verildi.

Financial Times, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna çatışmasında arabulucu rolünü de vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Karadeniz bir savaş alanı olarak görülmemeli. Böyle bir durum yalnızca Rusya ve Ukrayna’ya zarar verir. Herkesin Karadeniz’de güvenli seyir hakkına ihtiyacı var. Bu sağlanmalı” sözlerine yer verdi.