Ne balık kaldı ne kurbağa! Eber Gölü’nde hayat bitti

Eber Gölü'nün yaşaması için Develi bölgesine arıtma tesisi yapılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Afyonkarahisar OSB, alkoloid ve şeker fabrikalarıyla diğer bütün fabrikalardan gelen atıkların arıtılıp, göle verilmesi gerekiyor. Eber Gölü'nün Akarçay havzasında bir temizlik çalışması yapılıyor. Güzel bir çalışma, takdirle takip ediyoruz, beğeniyoruz. Fakat Akarçay'ın suyunun 365 gün 7/24 korunması gerekiyor. İzinsiz su alımları yapılıyor. Geçen yıl jandarma kontrolünde denetimler yapılıyordu ancak yetersiz kalıyordu zaman zaman. Eber Gölü'ne akması gereken, özellikle Akarçay'a akması gereken derelerin hızla ıslah edilip, kış mevsiminde suların Akarçay'a, oradan da Eber Gölü'ne ulaştırılması gerekiyor" diye konuştu.