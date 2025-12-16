  • İSTANBUL
Ne balık kaldı ne kurbağa! Eber Gölü'nde hayat bitti

Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’nde su seviyesinin hızla düşmesi ve kirliliğin artmasıyla birlikte gölde yaşamın tamamen sona erdiği uyarısı yapıldı.

#1
Foto - Ne balık kaldı ne kurbağa! Eber Gölü’nde hayat bitti

Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içerisinde yer alan Eber Gölü, kuraklık ve çevre kirliliği nedeniyle yok olma noktasına geldi.

#2
Foto - Ne balık kaldı ne kurbağa! Eber Gölü’nde hayat bitti

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, gölün yok olmak üzere olduğunu belirterek, "Eber Gölü'nde maalesef fabrika, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle gölde yaşam yok.

#3
Foto - Ne balık kaldı ne kurbağa! Eber Gölü’nde hayat bitti

Gölde hiçbir canlı yaşamıyor. Balık yok. Eber Gölü, turna ve sazan balığıyla meşhur bir göldü. Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Çünkü fabrika ve metal atıkları tamamen göldeki yaşamı yok etti" dedi

#4
Foto - Ne balık kaldı ne kurbağa! Eber Gölü’nde hayat bitti

Eber Gölü'nün yaşaması için Develi bölgesine arıtma tesisi yapılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Afyonkarahisar OSB, alkoloid ve şeker fabrikalarıyla diğer bütün fabrikalardan gelen atıkların arıtılıp, göle verilmesi gerekiyor. Eber Gölü'nün Akarçay havzasında bir temizlik çalışması yapılıyor. Güzel bir çalışma, takdirle takip ediyoruz, beğeniyoruz. Fakat Akarçay'ın suyunun 365 gün 7/24 korunması gerekiyor. İzinsiz su alımları yapılıyor. Geçen yıl jandarma kontrolünde denetimler yapılıyordu ancak yetersiz kalıyordu zaman zaman. Eber Gölü'ne akması gereken, özellikle Akarçay'a akması gereken derelerin hızla ıslah edilip, kış mevsiminde suların Akarçay'a, oradan da Eber Gölü'ne ulaştırılması gerekiyor" diye konuştu.

