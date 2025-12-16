  • İSTANBUL
Toprak altındaki sır açığa çıktı! İdlib'de toplu mezar
Toprak altındaki sır açığa çıktı! İdlib'de toplu mezar

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulunması bölgede yaşanan karanlık dönemi yeniden gündeme getirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentinde, eski “Devlet Güvenliği Merkezi” olarak kullanılan bir binada toplu mezar ortaya çıkarıldı.

 

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, toplu mezar ortaya bulunduğunu duyurdu.  Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü.

 

Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

 

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

