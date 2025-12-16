“Rusya tecrübe kazandı” diyen general uyardı: Oğullarımız ve kızlarımız Rusya ile savaşmaya hazırlanmalı!

TAHSİN HAN

Ukrayna işgaline Şubat 2022’de girişen ve 3.5 yıldır ülkenin neredeyse yüzde 40’ını ele geçiren Rusya’nın ilerleyişi ve Trump’ın teslimiyetçi barış planı Avrupa’lıları endişelendirmeye devam ediyor... Dün gece Berlin’de Avrupalı liderlele görüşen Ukrayna lideri Zelenskiy’e AB güvenlik garantisi ve çok uluslu güç önerisi yaptı. Trump’ın barış planının uygulanması ve Ukrayna’ya çok uluslu bir gücün Rusya’ya karşı yerleştirilmesinin önerildiği görüşmeyle aynı dakikalarda İngiltere’de bir düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan İngiliz general Rus tehlikesinin büyüklüğüne dikkat çekti.

İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Richard Knighton , ülkeye yönelik Rus saldırısı riskinin arttığını ve ulusun “evlatlarının” savaşa hazır olması gerektiğini söyleyerek sert bir uyarıda bulundu. İngilzi basınındaki haberlere göre Korgeneral Sir Richard Knighton, Rusya’nın askeri gücünün arttığını ve bunun korkulacak bir durum olduğunu, zira Rus birliklerinin Ukrayna’da neredeyse dört yıldır topyekün bir savaş yürüttükten sonra artık tecrübeli hale geldiğini belirtti.

SİLAHLI KUVVETLER İLK HATTIR

Savunma konularına odaklanan bir düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute’te yaptığı konuşmada Knighton, “silahlı kuvvetlerin bu tehdide karşı ilk savunma hattı olduğu “göz önüne alındığında, “ülkeleri için savaşmaya hazır daha fazla insan olması gerektiğini” söylerken, Britanya’nın ‘oğullarına ve kızlarına’ Rusya ile savaşa hazırlanmaları çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Rusya’dan gelen tehdidi Avrupa’daki müttefiklerin çoğu kadar keskin bir şekilde henüz algılamadığından şikayet eden general Knighton, “Müttefiklerimiz savunma alımlarını artırma çabalarına girdi, bazıları da zorunlu askerliği geri getidi. Biz bu konularda geri kaldık. Avrupa, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıtanın NATO’nun konvansiyonel savunma kapasitesinin büyük bir kısmını üstlenmesi yönündeki talebinin oluşturduğu boşluğu doldurmaya çalışıyor” derken İngiltere’yi -hükümetini ve vatandaşlarını- daha geniş bir çatışma tehdidini daha ciddiye almaya ve daha hızlı hareket etmeye çağırdı.

İNGİLTERE ÇOK GEÇ KALDI

İngilz general, “Rus liderliği , NATO’yu zorlamayı, sınırlamayı, bölmeyi ve nihayetinde dağıtmayı amaçladığını açıkça ortaya koydu. Müttefiklerimiz için artık Rusya’dan kaynaklanan NATO ve İngiltere’ye yönelik riskin arttığı aşikardır. Aynı zamanda, İngiltere yeniden silahlanma ve stok yenileme ihtiyaçlarını karşılamak için savunma sanayisini güçlendirmelidir. Britanya ayrıca yeni teknolojilerin kullanımında ve bunların savunma sistemine entegrasyonunda öncülük etmelidir” diye ekledi.

HERKES FEDAKARLIĞI ANLAYACAK

Knighton, “Birincil hedefimiz savaştan kaçınmak olmalı” dese de “Oğullarımız ve kızlarımız, meslektaşlarımız, gazilerimiz... Rusya ile savaşta herkesin oynayacağı bir rol olacak. İnşa etmek için. Hizmet etmek için. Ve gerekirse savaşmak için. Ve daha fazla aile, fedakarlığın ulusumuz için ne anlama geldiğini anlayacak. Bu yüzden değişen tehdidi açıklamak ve yönetmek çok önemli” diyerek Britanya’nın düzenli ordu ve yedek birliklerde savaşmaya hazır daha fazla insanı teşvik etmesi gerektiğini söyledi.