Polis memurundan örnek davranış! Yoğun trafikte fark etti, yolu durdurdu
Hatay’da trafiğin yoğun olduğu bir caddede yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir adama, polis memurunun yardımı yürekleri ısıttı.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde devriye görevi yapan motorize yunus ekibi, trafiğin yoğun olduğu caddede yaşlı bir adamın yolun karşısına geçmekte zorlandığını fark etti. Trafiği kısa süreliğine durduran polis memuru, vatandaşı kolundan tutarak güvenli şekilde yolun karşısına geçirdi. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.