Kimsenin aklına bu gıda gelmezdi! Bakın 10 çocuk neden hastanelik oldu?

Mersin'in Tarsus'ta bulunan bir lisede eğitim alan 10 çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 çocuğun ortak yediği gıda ise herkesi şaşırttı.

Mersin'de yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, 9. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci doğum günü nedeniyle dağıtılan çikolatayı tükettikten sonra rahatsızlandı.

 

Hastaneye kaldırıldılar

Zehirlenme şüphesi nedeniyle okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. 10 öğrenci okula sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu hastaneye giderek rahatsızlanan öğrencilerle ilgili bilgi aldı. Okuldaki bir öğrencinin doğum günü nedeniyle 2 koli çikolata aldığı markete giden zabıta ekipleri de incelemelere başladı. İlk incelemelerde sağlıksız ortamda tutulan ve tarihi geçmiş bazı ürünlerin olması dikkat çekti.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

