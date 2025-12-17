Korkulan senaryo gerçek oldu! Avrupa’yı sarsan mutasyonlu virüs Türkiye’ye sıçradı!

  • İSTANBUL
Sağlık

Avrupa’da sağlık sistemlerini zorlayan, en az 7 mutasyon geçirdiği belirtilen H3N2 grip virüsünün Türkiye’de de görülmeye başladığı bildirildi. Uzmanlar, 40 dereceyi bulan ateş, ağır zatürre riski ve hızlı yayılım tehlikesine dikkat çekerek özellikle yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mutasyona uğramış H3N2 grip virüsünün Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı bildirildi. En az 7 mutasyon geçirdiği doğrulanan virüsün, influenza türlerinden biri olduğu ve bu yıl grip vakalarının beklenenden daha erken ortaya çıktığı belirtildi. Hastalığın yüksek ateş, şiddetli baş ve eklem ağrıları ile kuru öksürükle seyrettiği ifade ediliyor.

KLİNİK TABLO DOMUZ GRİBİNE BENZİYOR

NTV'de yer alan habere göre Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, H3N2 virüsüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, virüsün klinik tablosunun domuz gribine büyük ölçüde benzediğini söyledi. Bu yıl özellikle eklem ağrıları ve 40 dereceye varan ateşle seyreden vakaların arttığını belirten Demir, hastalarda yoğun baş ağrısı ve kuru öksürüğün öne çıktığını kaydetti.

 

65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER İÇİN OLDUKÇA TEHLİKELİ

Virüsün bazı gruplarda çok daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Demir, 65 yaş üstü bireylerde, hipertansiyon ve diyabet hastalarında, astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde hastalığın ağır zatürreye dönüşebildiğini söyledi. Bu vakalarda solunum yetmezliğine kadar ilerleyen ciddi tablolar görülebildiğini vurguladı.

EN ETKİLİ YÖNTEM GRİP AŞISI

Dr. Demir, korunma konusunda en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu belirterek, aşı için geç kalınmadığını ifade etti. Eylül ayının ideal dönem olduğunu ancak sonbahar aylarında grip geçirmemiş kişilerin ocak ve şubat ayına kadar da aşı olabileceğini söyledi. El hijyeninin önemine de dikkat çeken Demir, özellikle risk grubunda bulunan kişilere toplu taşıma araçlarında maske kullanmalarını önerdi.

