İsrail Batı Yaka'da 15 yaşındaki bir çocuğu katletti

Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskında 15 yaşında bir çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskında 15 yaşında bir çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

İsrail güçleri dün akşam saatlerinde Filistinli bir çocuğu daha katletti.

Güvenlik kaynaklarına göre dün akşam saatlerinde İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti güneyindeki Fer'a kampına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki Cadallah Cihad Cuma Cadallah'ın kampın içinde İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra ambulans ekiplerinin tıbbi yardım sağlamak için kendisine ulaşmasını da engellendi. Ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybeden çocuğun cesedi İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

İsrail güçleri akşam saatlerinde kampa çok sayıda askeri devriye ile baskın düzenlemiş ve kampın tüm sokaklarına konuşlanmıştı.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahdui yerleşimcilerin saldırılarında can kaybın 1060'ı aşmış durumda.

Söz konusu saldırılarda 10 bin 300'den fazla Filistinli de yaralandı.

Kaynak: Mepa News

1
