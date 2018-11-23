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İsrail basını: Rusya'nın ilgisi Tel Aviv'i korkutuyor

İsrail basını, Rusya'nın Lübnan'a karşı ilgisinin artmasının, terörist Tel Aviv hükümetinde korkuya neden olduğunu yazdı.

23 Kasım 2018 Cuma 14:00
İsrail basını: Rusya'nın ilgisi Tel Aviv'i korkutuyor

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinde yer verilen bir yazıda, Rus İl-20 uçağının düşmesi sonrasında İsrail Suriye'deki hava saldırılarını durdurmadığı fakat Rusya yüzünden bazı zorluklar yaşamaya başladığı belirtildi. Aynı yazıya, Rusya'nın Lübnan'a olan tutumunun İsrail'i korkuttuğu ifade edildi. 

"İL-20'nin düşmesinin ardından agresiflik hakim"

Yazıya göre, işlerin eskisi gibi olmadığı, Rus ve İsrail uçaklarının Suriye'de karşı karşıya gelmesini engellemek için taraflar arasında kurulan iletişim hattında kullanılan 'agresif tondan ve Rus hava güçleriyle hava savunma sistemlerinin Suriye topraklarındaki agresif davranışlarından' anlaşılıyor.

"Rusya'nın Lübnan tutumu İsrail'i korkutuyor"

Öte yandan yazıda, Rusya'nın Lübnan'daki olaylara karşı büyüyen ilgisinin de Tel Aviv'de endişeye sebep olduğu kaydediliyor. Haaretz'e göre, 'kötümser bir tahminde bulunmak gerekirse, Rusya, Suriye'nin üstünü örttüğü koruyucu kalkanla Lübnan'ı da koruma altına alacak. Bu da İsrail için işlerin zorlaşmasına yol açacak.'

Yazıda, Arap basınına göre İsrail'in 2014'ten beri Lübnan'a hava saldırısı düzenlediği hatırlatması da yapılıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:00
  1. İsrail
  2. Rusya
  3. Lübnan

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