  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail basını: İşgal Salı günü başlayacak
Dünya

İsrail basını: İşgal Salı günü başlayacak

Rusya-Ukrayna hattında artan gerilim nedeniyle İsrail, ek seferlerle on binden fazla vatandaşını tahliye çalışmalarını hızlandırıyor

Yeniakit Publisher
2022-02-13 11:17:00 -
İsrail basını: İşgal Salı günü başlayacak

ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Washington'ın İsrail'e, Rusya'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay