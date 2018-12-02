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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya polis şoku! 'Rüşvet ve yolsuzluktan yargılansın'

Terör Devleti İsrail'de polis, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakınlarının, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yargılanması gerektiğini açıkladı.

02 Aralık 2018 Pazar 14:43
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya polis şoku! 'Rüşvet ve yolsuzluktan yargılansın'

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve diğer yolsuzluklardan ötürü dava açılması tavsiyesinde bulundu.

Listede medya patronu da var

Polis ayrıca, Case-4000 davası kapsamında İsrail'in en büyük telekom şirketi Bezeq'in sahibi ve medya patronu Shaul Elovitch ve eşi Iris Elovitch'in de yargılanmasını talep etti.

Polisin hazırladığı yolsuzluk ve rüşvet dosyası, aşırı sağcı siyasetçinin yargılanmasını talep eden 3'üncü çalışma oluyor.

Güvenlik güçlerinin dava açılmasını talep ettiği tarih ise, Netanyahu'nun başbakanlığın yanı sıra iletişim bakanlığı görevini de yürüttüğü 2014-2017 yıllarını kapsıyor.

Netanyahu ailesine maddi destek

Netanyahu'nun bu süre zarfında iş adamı olan eski arkadaşı Shaul Elovitch lehine zaman zaman devreye girdiği, rüşvet aldığı ve bunun karşılığında Elovitch'in de Netanyahu ailesine medya desteği sağladığı iddia ediliyor.

Polisin açıklamasında ayrıca başbakanın, Bezeq'in sorun yaşadığı yerlerde yetkisini kullanarak düzenleyici kurumlara müdahalede bulunduğu belirtildi.

Yine Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya açılan bir başka dava kapatıldı ve kanıtlar da devlet savcısına devredildi.

Emniyet müdürünün görevden alınması engellendi

Netanyahu'ya yönelik rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle suçlanıp dava açılması tavsiyesi, 3 yıllık görev süresi bugün dolacak olan Emniyet Müdürü Roni Alsheich'in mesaisinin son gününe denk getirildi.

İsrail basınına göre böylece Netanyahu'nun emniyet müdürünü görevden almasının önüne de geçilmiş oldu.

Başbakan Netanyahu ise hakkındaki iddiaların temelsiz olduğunu belirterek polisin dava açılması tavsiyesine sert tepki gösterdi.

Netanyahu, "Bir şey yoktu ve şu anda da bir şey yok" sözleriyle kendini savundu.

(Euronews)

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:43
  1. İsrail
  2. Terör Devleti İsrail
  3. Binyamin Netanyahu
  4. Sara Netanyahu
  5. İsrail Polisi
  6. Shaul Elovitch
  7. Iris Elovitch
  8. yolsuzluk soruşturması
  9. rüşvet soruşturması

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