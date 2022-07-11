İsrail Başbakanı Lapid'den 'Suudi Arabistan ile normalleşme' çağrısı

İsrail'de Başbakan Yarip Lapid, ülkesinin normalleşme çabalarına dair açıklamalarda bulundu.

Lapid, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında, Arap ülkeleriyle ilişkilerin düzeltilmesine yönelik çabaların üzerinde durdu.

Başbakan Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağının İsrail'den Suudi Arabistan'a gideceğini ve "barış ve umut mesajı taşıyacağını" dile getirdi.

Lapid, Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle normalleşilmesi gerektiğini vurgularken, bunun İsrail'in geleceği için önem taşıdığını vurguladı.

İsrail son yıllarda ABD öncülüğünde, çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştiriyor. BAE, Fas, Bahreyn, Sudan gibi birçok ülke bu kapsamda İsrail ile temaslarda bulunmuş durumda.

Kaynak: Mepa News