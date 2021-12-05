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Dünya İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" belirtti
Dünya

İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" belirtti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:43:00 -
İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" belirtti

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.

Açıklamaya göre, Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.

İsrail güçleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürmüştü.

Yerde kıvranarak yatan kişiye İsrail polisinin ateş açtığı olayın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

 

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