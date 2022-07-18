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Dünya İsrail barbarlığı sürüyor!
Dünya

İsrail barbarlığı sürüyor!

Terör devleti İsrail’in kurulduğu 1948 yılından beri onlarca yıldır süren Siyonist zulmü ve barbarlığı artarak devam ediyor. İşgal yönetimi, son olarak Filistinlilerin yaşadığı Selfit'e bağlı Bedya beldesindeki su hatlarını tahrip etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:31:00 -
İsrail barbarlığı sürüyor!

Yeni Akit  Ankara

İsrail’in kurulduğu 1948 yılından beri onlarca yıldır süren Siyonist zulmü ve barbarlığına her geçen gün yenileri ekleniyor. İşgal yönetimi, son olarak Filistinlilerin yaşadığı Selfit'e bağlı Bedya beldesindeki su hatlarını tahrip etti. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, İsrail işgal güçleri, Yahudi yerleşim birimlerine su aktarmak için Selfit'e bağlı Bedya beldesindeki su hatlarını iş makineleriyle tahrip etti. Ardından da suyu Yahudilerin yaşadığı yerleşim yerlerine aktardı.

Öte yandan işgal güçleri, bu sabahın erken saatlerinde aralarında bir bayanında olduğu 11 Filistinliyi de hukuksuz bir şekilde gözaltına aldı.

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