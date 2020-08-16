İsrail askerlerinden insanlık dışı bir hareket daha!

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, 15 yaşında olan 2 Filistinli çocuğun gözaltında sorgulanmaları esnasında terörist İsrail askerleri tarafından çok sert şekilde şiddete maruz kaldığını duyurdu.

Sorgu sırasında şiddet gördüler!

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan 15 yaşındaki Muhammed Diriye ile Ammar Sevabite'nin sorgulanmaları sırasında şiddet gördüğü bildirildi.

İsrail askerleri tarafından dövülüp yerlerde sürüklendiler!

Yapılan açıklamada, Beytullahim'e bağlı Beyt Fuccar beldesi sakini Diriye'nin El-Halil kenti yakınlarında gece saatlerinde gözaltına alınmadan önce İsrail askerleri tarafından dövüldükten sonra yerlerde sürüklendiği ve ardından askeri bir araca bindirilip Kiryat Erbaa Yahudi yerleşim biriminde bir sorgu merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Hala cezaevinde

Diriye’nin daha sonra sorgulanmak üzere Gush Etzion Yahudi yerleşim birimindeki bir sorgu merkezinde bir gece tutulduğu bildirilirken, Filistinli çocuğun Nablus yakınlarındaki Megiddo cezaevine nakledildiği ve hala cezaevinde tutulduğu duyuruldu.

Ailesinin gözleri önünde darp edildi!

Filistinli Sevabite’nin ise 17 Mayıs tarihinde Beyt Fuccar beldesindeki evine şafak vakti yapılan baskınla gözaltına alındığı kaydedilirken, Sevabite'nin gözaltına alınmadan önce ailesinin gözleri önünde darbedildiği bildirildi.

Elleri kolları bağlı küçük bir oturak üzerinde sorgulandı!

Sevabite'nin Gush Etzion Yahudi yerleşim birimindeki bir sorgu merkezinde 3 saat boyunca elleri kolları bağlı küçük bir oturak üzerinde sorgulandığı vurgulanırken, Filistinli çocuğun sorgulama esnasında da şiddete maruz kalmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında, Sevabite'nin de hala Megiddo cezaevinde tutulduğu aktarıldı.

Megiddo cezaevinde 50 Filistinli çocuk var

Filistin Esirler Heyeti'ne göre, Megiddo cezaevinde 50 Filistinli çocuk bulunuyor.

İşgal devleti İsrail'in hapishanelerinde 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.