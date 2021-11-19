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Gündem İsrail askerlerinden Filistinli çocuklara gece baskını! Yataktan kaldırıp sıraya dizdiler!
Gündem

İsrail askerlerinden Filistinli çocuklara gece baskını! Yataktan kaldırıp sıraya dizdiler!

İsrail tarafından Filistinlilere yapılan zulüm durmak bilmiyor. İsrail askerleri çocukları yola taş attıkları bahanesiyle Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. O sırada uykusunda olan çocukları zorla uyandırarak balkonda topladı. Çocuklardan bazıları korkuyla ağlarken yaşananlar kameralarla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 14:37:00 -
İsrail askerlerinden Filistinli çocuklara gece baskını! Yataktan kaldırıp sıraya dizdiler!

İsrail askerleri Filistin’in El Halil şehrinde bir eve baskın düzenledi. Filistinli çocukların kendilerine taş atmasını bahane eden İsrail askerleri, baskın sırasında evdeki tüm çocukları zorla uyandırıp bir araya topladı. İsrailli insan hakları örgütü B'tselem’in paylaştığı görüntülerde korkudan ağlayan çocukları annelerinin teskin ettiği görülüyor.

Görüntülerde Filistinli bir anne İsrail askerine “Askerler evinize girip çocuklarınızın fotoğraflarını çekse nasıl hissedersiniz?” sorusu yöneltiyor.

İsrail askeri ise Filistinli annenin sorusuna cevap veremiyor.

İsrail’in işgal eylemlerini raporlayan B’tselem, İsrail askerlerinin yaklaşık 12 çocuğu bir grup halinde topladığı ve hukuksuz bir şekilde çocukların fotoğraflarını çektiğini raporladı.

Videoda İsrail için Filistinli çocukların bile potansiyel suçlu olduğunu belirtildi.

İsrail’in işgal ettiği topraklarda topladığı görüntüler ile Filistinli çocukları dahi adım adım takip ettiğine yer verildi.

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