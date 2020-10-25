İsrail askerlerince darbedilerek öldürülen Filistinli defnedildi

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince dövülerek öldürülen 18 yaşındaki Filistinli Amir Sanuber son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli gencin naaşı Nablus kentindeki En-Necah Hastanesi'nden alınarak ailesinin yaşadığı Yıtma köyüne getirildi.

Filistin bayrağına sarılan Sanuber'in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından köydeki kabristana defnedildi.

Cenaze esnasında sık sık sloganlar atıldı.



Filistin resmi ajansı WAFA'da bugün yayınlanan haberde, İsrail güçlerinin, aracıyla seyahat eden 18 yaşındaki Amir Sanuber'i Ramallah'a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darbettiği ve gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Sanuber'i darbettiği yönündeki haberler yalanlanmıştı.

İsrail plakalı bir araca taş atıldığı raporunun ardından askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiği ve iki şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, daha sonra bunlardan birinin bilincini kaybederek yere düştüğü ve başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmişti.