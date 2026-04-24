İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu

Olayın tüm dünyada tepki çekmesinin ardından heykeli parçalayan ve onu görüntüleyen 2 İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve muharebe görevinden uzaklaştırılmıştı.

İtalyan barış gücünün eşliğinde Vatikan’ın Lübnan büyükelçisi Paolo Borgia’nın Debel köyüne gitti. Savaş nedeniyle dış dünyayla büyük ölçüde bağlantısı kesilen köyde yaklaşık bin 600 kişinin yaşamaya devam ettiği, bunun içinde 500 çocuğun bulunduğu belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni heykelin yerleştirilmesine ilişkin görüntüler için "umut, diyalog ve barış açısından güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.

Köyde yaşayanların seyahat kısıtlamaları, gıda ve ilaç eksikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bölgeden ayrılan bir köy sakininin, "Ne olacağını bilmeden korku içinde uyuyoruz" dediği aktarıldı.