  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu

Güney Lübnan’daki bir köyde İsrail askerlerinin tahrip ettiği Hz. İsa heykelinin İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine konulması, bölgede barış mesajı olarak değerlendirildi.

Olayın tüm dünyada tepki çekmesinin ardından heykeli parçalayan ve onu görüntüleyen 2 İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve muharebe görevinden uzaklaştırılmıştı.

İtalyan barış gücünün eşliğinde Vatikan’ın Lübnan büyükelçisi Paolo Borgia’nın Debel köyüne gitti. Savaş nedeniyle dış dünyayla büyük ölçüde bağlantısı kesilen köyde yaklaşık bin 600 kişinin yaşamaya devam ettiği, bunun içinde 500 çocuğun bulunduğu belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni heykelin yerleştirilmesine ilişkin görüntüler için "umut, diyalog ve barış açısından güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.

Köyde yaşayanların seyahat kısıtlamaları, gıda ve ilaç eksikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bölgeden ayrılan bir köy sakininin, "Ne olacağını bilmeden korku içinde uyuyoruz" dediği aktarıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23