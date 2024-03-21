'İsrail Artık dışlanmış bir devlet!'

Nasim Ahmed'in, büyük ölçüde İsrail-Filistin ve Ortadoğu odaklı yayınlar yapan 'Middle East Monitor'de yayınlanan 'Senatör Chuck Schumer, İsrail'in Ne Kadar Kırılgan Olduğunu Ortaya Çıkardı' başlıklı analizinden türkçeye çevirilerek alıntılanmıştır. İşte o analiz:

ABD'li Senatör Chuck Schumer, “İsrail parya olursa hayatta kalamaz” derken ne demek istedi? New York Demokratı ve ABD'nin seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkilisi Schumer, geçen hafta Senato'da Başbakan Benjamin Netanyahu'yu, Orta Doğu'da barışın önündeki büyük bir engel olarak azarlayan ve çağrıda bulunan sivri bir konuşma yaparken bu yorumu yaptı.

BM tarafından tanınan 206 ülkeden birçoğunun genel olarak dışlanmış olduğu düşünülüyor. Kuzey Kore, İran, Rusya, Çin, Suriye dışlanmış olarak kınanan ülkelerden sadece birkaçı. Ancak yine de hiç kimse Rusya'nın dışlanmış statüsüne rağmen "hayatta kalmayacağını" iddia edemez. 1979 devriminden bu yana izole edilen ve yaptırımlara maruz kalan İran'ın , her ne kadar dışlanmış olarak görülse de varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu söylenemez. Sözde dışlanmış devletler, İsrail'in sahip olmadığı bir "kırılganlığa karşı" nitelik geliştirdiler. İsrail'in bir parya haline gelmesi durumunda apartheid rejiminin hayatta kalmasını riske atacak ne var?

Çoğu kişi için İsrail'in dışlanmış bir devlet olarak statüsü tartışma konusu değil ve Schumer'in İsrail'in potansiyel geleceğini koşullu kipte dışlanmış olarak çerçeveleyen son uyarısını, apartheid devletini destekleyenlerin İsrail'den nasıl koptuklarının bir başka örneği olarak görülüyor. Dışlanmış bir devlet, uluslararası normları sürekli olarak ihlal etmesi, insan hakları ihlalleri ve diğer uluslara yönelik saldırgan eylemleri nedeniyle uluslararası toplumda dışlanmış olarak kabul edilen bir devlet olarak tanımlanıyor. Bu tanıma göre İsrail, en azından dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun gözünde, hiç şüphesiz bu niteliğe sahiptir.

İsrail'in BM kararlarını hiçe sayması, uluslararası hukuku hiçe sayması, komşularına saldırması, Filistin topraklarını yasa dışı işgalini sürdürmesi ve tüm önemli insan hakları gruplarına göre Yahudi olmayan bireylere karşı ayrımcılık yapan bir apartheid sistemini uygulamaya koyması uzun zaman önce sonuçlanmış olmalıydı. Gazze'deki soykırım niteliğindeki şiddetten çok önce, dışlanmış bir devlet olarak sınıflandırılıyordu. İsrail'in 32.000'den fazla Filistinliyi katletmesi (yakın tarihteki herhangi bir çatışmanın en yüksek ölüm oranı) uluslararası toplumun gözünde dışlanmış statüsünü güçlendirmeye hizmet etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Schumer, İsrail'in dışlanmış bir devlet olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmakta haklı ve böyle bir statünün ülkeye varoluşsal tehditler oluşturabileceği yönündeki değerlendirmesinde de haklı. Dışlanmış bir devlet olarak etiketlenmenin sonuçları geniş kapsamlıdır ve her biri devletin nihai yıkımına katkıda bulunabilecek çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

İlk olarak, İran gibi dışlanmış devletler sıklıkla uluslararası izolasyon ve yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor ve bu da ciddi ekonomik zorluklara yol açabiliyor. Ticaret ve yabancı yatırım azaldıkça, devlet kendisini ekonomisini sürdürmekte zorlanırken bulabilir ve zamanla bu artan baskı, iktidardaki rejimin istikrarını ve hayatta kalmasını tehlikeye atabilir.

Aşırı durumlarda, dışlanmış devletler diğer ulusların veya uluslararası koalisyonların askeri müdahalesine de maruz kalabilir. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta olduğu gibi bu, devletin bölgesel veya küresel güvenliğe yönelik bir tehdit olarak algılanması veya eylemlerinin askeri müdahaleyi gerekli kılacak kadar korkunç görülmesi durumunda ortaya çıkabilir. Bu tür müdahaleler iktidardaki rejimin devrilmesi ve devletin kurumlarının parçalanmasıyla sonuçlanabilmektedir.

Dahası, bir devletin dışlanmış statüsüne katkıda bulunan politika ve eylemler aynı zamanda iç huzursuzluğu ve muhalefeti de körükleyebilir. Vatandaşlar iktidardaki rejimle ilgili giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradıkça protestolar, isyanlar veya devrim yoluyla onu devirmeye çalışabilirler. Devletin karşılaştığı ekonomik zorluklar ve uluslararası baskı, bu iç istikrarsızlığı daha da ağırlaştırabilir.

Son olarak, dışlanmış devletler genellikle kriz zamanlarında destek ve koruma sağlayabilecek güçlü müttefiklerden yoksundur. Müttefiklerin yokluğu, devleti dış tehditlere karşı savunmasız bırakabilir ve kendisini askeri veya diplomatik olarak savunma yeteneğini sınırlayabilir.

İsrail'in mevcut koşullarını değerlendirirken, apartheid devletinin hangi zorluklarla boğuştuğunu düşünmek yararlı olacaktır. İsrail'in Filistin topraklarını ısrarla işgal etmesi, korkunç insan hakları ihlalleri ve apartheid uygulamaları halihazırda küresel toplumdan geniş çapta kınama almış olsa da, İsrail'in neden diğer parya devletlerle aynı cezalandırıcı sonuçlarla karşı karşıya kalmadığını sorgulamak çok önemlidir. Muamelelerdeki bu göze çarpan eşitsizlik, İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutulmaktan uzun süre koruyan çifte standartların altını çiziyor.

İsrail'in herhangi bir tepkiyle karşılaşmaktan korunmasının bir nedeni, Batı'nın gözünde kendisinin özenle oluşturulmuş liberal demokrasi imajıdır. Schumer'in İsrail'in dışlanmış bir devlet haline gelmesi konusundaki endişesi, esas olarak İran veya Rusya ile aynı muameleye maruz kalacağı korkusundan kaynaklanmıyor. Bunun yerine endişesi, kendisi gibi politikacıların ülkeye olan sarsılmaz desteklerini sürdürmelerini giderek zorlaştıran İsrail'e yönelik benzersiz düzeydeki muhalefetten kaynaklanıyor. İsrail'i dışlanmış bir devlet olarak etiketlenmenin etkilerine karşı özellikle duyarlı kılan şey, Amerika'nın kilit müttefikinin davranışından duyulan bu artan memnuniyetsizliktir.

Saree Makdisi'nin " Hoşgörü Çorak Topraktır " adlı kitabında öne sürdüğü gibi İsrail, insan hakları ihlallerine, uluslararası hukuk ihlallerine ve apartheid uygulamalarına rağmen Batılı liberal topluluklar arasındaki desteği sürdürmeyi başardı. Bu destek İsrail'in varlığı açısından hayati önem taşıyor ve bunu kaybetme tehdidi ülkenin geleceği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Makdisi, İsrail'in imajını, "inkarın reddi" veya "çifte inkar" olarak adlandırdığı benzersiz bir inkar biçimiyle koruyabildiğini açıklıyor. Bu mekanizma, İsrail'in sömürgeci mülksüzleştirmesini ve ırk ayrımcılığını hoşgörü, çoğulculuk, kapsayıcılık ve demokrasi gibi ilerici değerlerin vücut bulmuş hali olarak algılanabilecek bir şeye yeniden paketlemesine olanak tanıyor. İsrail, bu olumlu değerleri onaylayarak, kendi doğasında var olan ırkçılığı ve anti-liberal uygulamaları etkili bir şekilde engellemektedir.

Ancak İsrail'in dışlanmış bir devlet olarak statüsü geniş çapta kabul edilirse, dikkatle oluşturulmuş bu imaj çökecek. İsrail'i eylemlerinin sonuçlarına karşı koruyan "çifte inkar" artık etkili olmayacak ve Batılı liberal topluluklar, savunduğunu iddia ettikleri değerleri açıkça ihlal eden bir ülkeye desteklerini haklı çıkarmakta giderek daha fazla zorluk çekecekler.

Üstelik İsrail ekonomisi ABD ve Avrupa ekonomisiyle derinden iç içe geçmiş durumda. İsrail'in GSYİH'sının önemli bir kısmı bu pazarlara yapılan ihracatlardan geliyor ve birçok İsrailli şirket, Batılı firmalarla yapılan yatırımlara ve ortaklıklara güveniyor. İsrail dışlanmış bir devlet haline gelirse, ekonomik yaptırımlarla, tasfiye kampanyalarıyla ve Batılı işletmelerin bu ülkeyle ilişki kurma konusundaki genel isteksizliğiyle karşı karşıya kalabilir; bu da ciddi bir ekonomik gerilemeye yol açabilir; Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) tarafından soykırım nedeni ile soruşturma altında olan bir ülkeden bahsetmeye bile gerek yok.

İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğü, ekonomik sonuçlarının yanı sıra, büyük ölçüde ABD'den aldığı gelişmiş silah ve teknolojiye de bağlı. Bu askeri desteğin geri çekilmesi veya önemli ölçüde azaltılması durumunda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sürdürme ve potansiyel tehditlere karşı kendisini savunma yeteneği tehlikeye girecek.

Batı desteğinin kaybedilmesinin İsrail açısından ciddi sonuçları olacaktır. Diğer dışlanmış devletlerden farklı olarak İsrail, büyük ölçüde ABD ve Avrupa ülkelerinin siyasi, ekonomik ve askeri desteğine güveniyor. Eğer bu destek azalırsa ya da tamamen ortadan kalkarsa, İsrail kendisini uluslararası sahnede izole edilmiş ve savunmasız bulacaktır.

Parya etiketine eşlik eden siyasi ve ekonomik yansımalara karşı dayanıklılık sergileyen İran ve Rusya'nın aksine, İsrail'in Batılı müttefiklerinin desteği olmadan bir devlet olarak faaliyet göstermek için gerekli kırılganlık önleyici özelliklere sahip olması son derece ihtimal dışı görünüyor. İran ve Rusya, uluslararası baskıya rağmen güçlerini ve nüfuzlarını sürdürmek için stratejiler geliştirerek dışlanmış statülerine uyum sağlarken, İsrail'in Batılı destekçilerine olan güveni, İsrail'i aynı şekilde geliştiremediği için, dışlanmış bir devlet haline gelmenin potansiyel sonuçlarına karşı savunmasız bırakıyor.

19 Mart 2024