  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmetçik'e 'Nazi ordusu' diyen vakfın başkanları CHP Genel Merkezi'nde ağırlandı!

Çığır açacak gelişme! Benzin, mazot ve elektrikten sonra yeni yakıt

Dünyaca ünlü şirket Türkiye’deki bu ilçeyi gözüne kestirdi Her Yerinden Altın Fışkırıyor!

Seçil Erzan davasında sıcak gelişme! Metresiyle yazışmaları ortaya çıktı: "Gel beni kaçır" Meğerse o da biliyormuş!

Türk akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahipleri

Binlerce kişinin beklediği duyuru: 2024 Hac fiyatları belli oldu!

CHP'de ikinci 'Gel bakalım Muharrem' vakası! Özgür ile bakın ne görüştüler

Haluk Bayraktar CHP'li iftiracıları yerin dibine soktu

Süper Kupa krizi sonrası Suudi Arabistan çok konuşulacak karar! Orayı Türklere verdiler

CHP'de büyük kavga! Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel’in yüzüne kapattı
Dünya İsrail, ABD'nin Filistin taleplerini yine reddetti
Dünya

İsrail, ABD'nin Filistin taleplerini yine reddetti

Yeniakit Publisher
2024-01-04 16:18:00 - 2024-01-04 17:04:06
İsrail, ABD'nin Filistin taleplerini yine reddetti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD yönetiminin Filistin'e ait vergi gelirlerini Filistin yönetimine devretmesi yönündeki taleplerini reddettiği açıklamasını tekrarladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin vergilerin Filistinlilere teslim edilmesi yönündeki baskısına değindi.

Maliye Bakanı Smotrich, ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği destekten minnettar olduğunu ancak bakan olduğu sürece vergilerden Filistin yönetimine tek bir şekel bile aktarmayacağı mesajını yineledi.

Smotrich, daha önce de İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi, 29 Aralık'ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23