İsrail 30 askeri araçla Suriye topraklarına girdi!

İşgal ordusu, Suriye’nin güneyindeki köylere onlarca zırhlı araçla girerek yeni bir askeri harekât başlattı. Şam yönetimi ise söz konusu adımı, 1974 tarihli uluslararası anlaşmaların açık ve ağır bir ihlali olarak değerlendirdi.

İşgal ordusu, Suriye’nin güneyindeki köylere onlarca zırhlı araçla girerek yeni bir askeri harekât başlattı. Şam yönetimi ise söz konusu adımı, 1974 tarihli uluslararası anlaşmaların açık ve ağır bir ihlali olarak değerlendirdi.

Suriye devlet kanalı el-İhbariyye tarafından aktarılan bilgilere göre, işgal rejimine bağlı ordu birlikleri, 30 askeri araçtan oluşan bir konvoyla Kuneytra’nın güney kırsalındaki Ayn Zivan köyü yakınlarında bulunan Tel Ahmar el Şarçi bölgesine doğru ilerleyişe geçti.

 

Askeri İlerleme ve Arama Faaliyetleri

İşgalci güçler, giriş yaptıkları Suriye topraklarında gece boyunca aydınlatma fişekleri kullanarak bölgeyi kontrol altına almaya çalıştı. İşgal rejimi ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera bölgelerinde ilerlemesini sürdürdüğü ve bu hat üzerinde periyodik arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

 

Bir Yılda 12 Bin Dönüm Gasp Edildi

Verilen bilgilere göre işgal rejimi, Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından geçen bir yıllık süreçte işgal faaliyetlerini sistematik olarak artırdı. Bu süre zarfında Kuneytra ilinde 40’tan fazla sivili alıkoyan işgalci ordu, bölgeye 9 yeni askeri üs inşa etti. Yapılan müdahalelerle yaklaşık 12 bin dönümlük Suriye arazisinin fiilen işgal edildiği kaydedildi.

 

Şam Yönetimi: "Anlaşmalar Ayaklar Altına Alındı"

Yaşanan bu son gelişmelere ilişkin Şam yönetiminden sert bir açıklama geldi. Yapılan resmi değerlendirmede, işgal rejiminin Kuneytra ve Dera kırsalındaki baskınları ile sivilleri hedef alan saldırılarının, 1974 yılında imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı açıkça çiğnediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından paylaşılan verilere göre, işgalci güçlerin saldırganlığı devasa boyutlara ulaşmış durumda. İsrail'in 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki kısa sürede Suriye topraklarına yönelik 1000'den fazla hava operasyonu ve yaklaşık 400 kara baskını gerçekleştirdiği belirtildi.

