  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye teşekkür PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede! Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç 15 sağlık ve sivil savunma personeline 910 kurşun sıkmışlar Siyonist katillerin vahşet tescillendi Tarih belli oldu! Özgürlük ve Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu! Hipersavaş'ın büyük silahı 'yapay zeka' Sibirya soğukları İstanbul’u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor!
Aktüel Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı
Aktüel

Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde’de meydana gelen kazada, seyir halindeki bir panelvan araç park halindeki tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan aracın ön kısmı dorsenin altına girerek adeta saplandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde’de meydana gelen kazada, seyir halindeki bir panelvan araç park halindeki tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan aracın ön kısmı dorsenin altına girerek adeta saplandı.

Kazada, panelvanın sürücüsü Şefik M. ile yanında bulunan Dursun G. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü Şefik M.’nin ise durumunun kısmen ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23