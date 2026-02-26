Park Halindeki Tıra Çarptı! Araç Hurdaya Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralı
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde’de meydana gelen kazada, seyir halindeki bir panelvan araç park halindeki tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan aracın ön kısmı dorsenin altına girerek adeta saplandı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde’de meydana gelen kazada, seyir halindeki bir panelvan araç park halindeki tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan aracın ön kısmı dorsenin altına girerek adeta saplandı.
Kazada, panelvanın sürücüsü Şefik M. ile yanında bulunan Dursun G. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Dursun G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü Şefik M.’nin ise durumunun kısmen ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.