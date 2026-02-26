Kar Altında Zorlu Mesai! Sipariş Götüren Kurye Kaza Yaptı
Erzurum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi ve kazalara neden oldu.
Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde sipariş dağıtımı yapan bir motokurye, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kurye, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.