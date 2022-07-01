İsrail, 1'i kadın aktivist, 9 Filistinliyi kaçırdı!

İşgal rejimi bu sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek 4 kişiyi alıkoydu.

İşgal çetesinden yapılan açıklamada alıkonulan Filistinlilerin siyonist rejim tarafından aranan kişiler olduğunu öne sürerek daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Yerel kaynaklar, işgal rejiminin Nablus’un doğusundaki Asker el-Cedid Kampı’nda Cihad el-Ekra’ın evine baskın düzenlediğini ve Filistinli eski esiri sorguya çektikten sonra alıkoyrak götürdüğünü söyledi.

İşgal çetesi ayrıca, el-Yamun beldesinde bir kişiyi, gözaltına alırken Cenin’in batısındaki bazı beldelere de baskın düzenledi.

Yerel kaynaklar, el-Yamun beldesinde bir kişinin ve Azmi Salah Ebu Hasan ve Remzi Riyad el-Ahmer isimli Filistinlilerinde alkınolduğunu belirtti.

Siyonist rejimin, Filistin'in başkenti Kudüs'te de yaptığı baskınlarda 4 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

Kudüslü kaynaklardan elde edilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kudüslü aktivist Nizam Ebu Rumuz ve Beytlahim’den Kudüs’teki iş yerlerine gitmek için yola çıkan Filistinli 4 işçinin siyonistlerçe alkınolduğu açıklandı.

Ebu Rumuz’un eski esirlerden olduğu ve işgal rejimi tarafından birçok kez Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldığı, çeşitli dönemlerde ve sürelerde aldığı uzaklaştırma cezalarının toplam 4 yıla ulaştığı kaydedildi.

Kudüslü kadın aktivistin Filistinlilere ait kurumlara yapılan baskılar çerçevesinde daha önce de birçok kez işgalciler tarafından alkınolduğu vee ifade vermeye çağrılarak sorguya çekildiği belirtildi.

Kudüs'ü ve özellikle de Mescid-i Aksa’yı Filistinlilerden arındırarak er-Rahme Kapısı Namazgahı bölgesini Yahudileştirmek isteyen siyonist rejim son dönemde Kudüslülere yönelik baskılarını artırırken, siyonistlere karşı direnişin gösterildiği Batı Şeria bölgesinde de her gün sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde baskınlar düzenleyerek Filistin halkını bezdirme politikası güdüyor.

Kaynak: Haber Nas