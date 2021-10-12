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Dünya İsrail 11 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Dünya

İsrail 11 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’ün eski şehir bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 22:04:00 - 2021-10-12 22:35:58

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’ün eski şehir bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 yaşındaki çocuğun adının Yahya Badran olduğu ve henüz bilinmeyen nedenle İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Polis aracına bindirilen Badran’ın Kudüs’te bir polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

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