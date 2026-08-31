İsra Holding'den Suriye'ye 364 bin metrekarelik dev sanayi şehri

Şam Uluslararası Fuarı’nda düzenlenen imza törenine T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat da katılarak sürece destek verdi. Yaklaşık 364 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilecek proje ile Bab al-Hawa bölgesinin üretim, yatırım ve istihdam açısından önemli bir sanayi merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Suriye’nin Türkiye sınırındaki stratejik ticaret noktalarından biri olan Bab al-Hawa sınır kapısının hemen yakınında konumlanan proje, bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yatırım olarak öne çıkıyor. İmzalanan anlaşma, daha önce tasarlanan imar planının sahada hayata geçirilmesi yolunda atılan ilk resmi adım niteliğini taşıyor.

Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi kapsamında, yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik modern ve planlı bir sanayi alanı oluşturulması hedefleniyor. Projede 240 bin metrekarelik satışa hazır sanayi parseli yatırımcılara sunulurken, 6 bin 394 metrekarelik idari ve hizmet tesisleri bölgenin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak. Ulaşım altyapısı için 67 bin 500 metrekarelik yol alanı ayrılırken, sürdürülebilir ve nitelikli bir yaşam çevresi oluşturmak amacıyla 50 bin metrekarelik yeşil alan ve genel park planlanıyor. Böylece proje, üretim alanlarıyla birlikte ulaşım, hizmet ve sosyal donatıları bir arada sunan bütüncül bir sanayi şehri olarak tasarlanıyor.

Modern sanayi şehri anlayışıyla planlanıyor

Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi ile yatırımcıların ve üretim projelerinin modern, organize ve yüksek standartlara sahip entegre bir sanayi ortamında faaliyet göstermesi amaçlanıyor. Proje kapsamında sanayicilerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacağı altyapı ve teknik imkanların başlangıçtan itibaren bütüncül bir yaklaşımla sunulması planlanıyor.

Yaklaşık 364 bin metrekarelik alanda geliştirilecek yeni sanayi bölgesinde, modern sanayi şehirlerinin tabi olduğu güncel teknik ve planlama standartları esas alınacak. Bu kapsamda bölgenin tamamını birbirine bağlayan gelişmiş yol ağlarının oluşturulması, altyapısı tamamlanmış ve yapılaşmaya hazır sanayi parsellerinin yatırımcılara sunulması hedefleniyor.

Projenin teknik altyapısı kapsamında elektrik, su ve telekomünikasyon ağlarının entegre biçimde kurulması planlanırken, modern kanalizasyon sistemleri, endüstriyel atık su arıtma altyapısı ve yağmur suyu drenaj sistemleri de bölgenin altyapı bütününün önemli parçaları olacak. Ayrıca sanayi bölgesinde yüksek güvenlik standartlarının sağlanması amacıyla entegre yangın söndürme sistemlerinin kurulması öngörülüyor.

Üretim ve yatırımın yeni cazibe merkezi olacak

Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi’nin tamamlanmasıyla bugün atıl durumda bulunan geniş arazinin üretime kazandırılması hedefleniyor. Sanayi parsellerinde fabrikaların yükselmesi ve üretim hatlarının devreye girmesiyle birlikte bölgedeki ticari ve ekonomik hareketliliğin de önemli ölçüde artması bekleniyor.

Projenin yalnızca fiziksel bir sanayi alanı oluşturmanın ötesinde, üretim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Fabrikaların faaliyete geçmesiyle birlikte hammadde ve malzeme tedarikinden lojistiğe, iş gücünden hizmet sektörüne kadar çok sayıda alanda yeni bir ekonomik hareketlilik oluşması öngörülüyor.

Stratejik konumu, modern altyapısı ve yatırım odaklı planlamasıyla Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi’nin; üretim, yatırım ve istihdamın merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Projenin, bölgenin sanayi kapasitesinin artırılmasının yanı sıra Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sunması bekleniyor.

Şam Uluslararası Fuarı’nda gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte proje için yeni bir dönem başlarken, Bab al-Hawa’da planlanan sanayi şehri genişlemesinin bölgenin ekonomik potansiyelinin üretime dönüştürülmesinde önemli bir rol üstlenmesi amaçlanıyor.