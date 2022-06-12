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Ekonomi İsra Holding Palladium’u satın aldı
Ekonomi

İsra Holding Palladium’u satın aldı

İsra Holding, önemli bir adım daha attı. Holding, Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Palladium’u Ziraat GYO’dan satın aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 21:45:00 -
İsra Holding Palladium’u satın aldı

Palladium’un satışı için imza töreni yapıldı. Törene İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ve Ziraat GYO yetkilileri katıldı.

Satın alma işleminin portföylerinde bulunan Winmark Gayrimenkul üzerinden gerçekleştiğini belirten Tavlı, şöyle konuştu: “Temsilcisi olduğumuz inşaat sektöründe ‘V’ markalı projeler geliştiriyoruz. Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort Turizm Kompleksimiz ile Başakşehir’de yer alan yeni nesil dijital AVM projemiz V Mall İstanbul’da inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Holding olarak Başakşehir bölgesindeki faaliyet alanımızı genişletmek istedik ve 75 adet ticari üniteleri kapsayan Kayaşehir Palladium’u Ziraat GYO’dan satın alarak bünyemize kattık. İmza töreniyle satın almasını gerçekleştirdiğimiz Palladium ticari üniteleri bölgemize hayırlı olsun. Projelerimizde yer alan ticari ünitelerle işletmelere ve yatırımcılara sürdürebilir yüksek bir gelir sunmayı hedefliyoruz.”

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