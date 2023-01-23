Ispıt nedir, nerede yetişir? Mevsiminde yeşillenip, kuruyorlar! Ispıt otu faydaları: (Kaldirik) Ispıt yemeği bunu yapın

Ağrından bulantıya, cilt hastalıklarından ödeme pek çok derde deva olan ısğıt otu günümüzde kullanılan alternatif tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Bilinen en yüksek bitki bazlı kaynak olan ıspıt otu zengin içeriği sayesinde günlük yaşantıda mutfak ve bakım ürünlerinde kullanılabiliyor. Peki, ıspıt nedir, nerede yetişir? İşte, ısğıt otu faydaları ve kullanım alanları...

ıspıt nedir?

Ispıt, hodan ve kaldirk otu olarak da bilinen hodangiller familyasından bir yıllık bitki türüdür. Beş dar yaprak üzerinde, beş üçgen sivri yaprakları ile mükemmel bir görünümü vardır. Pembe çiçeklere bazen rastlanmasına rağmen çiçekleri sıklıkla mavidir. Beyaz çiçekli türleri de yetiştirilmektedir.

Ispıt nerede yetişir?

Ispıt otunun anavatanı Suriye'dir. Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Anadolu'da yayılış yapmasına karşın Akdeniz rejyonundada doğallaşmıştır.

Ispıt otu nasıl kullanılır?

Bugün tohumundan yağ elde etmek için ticari amaçlı tarımı yapılsa da mutfak ve tıbbi kullanım içinde ekimi yapılır. Tohumundan elde edilen yağı gamma linolenik asit kaynağıdır.

Ispıt'tan taze sebze veya kuru ot olarak faydalanılır. Çoğunlukla salatalarda veya garnitür olarak tercih edilir.

ıspıt otu faydaları

Ispıt (Hodan) yağından yapılan krem ve kapsüller; adet öncesi sendromu, baş ağrısı, baş dönmesi, asabiyet, bulantı, bacaklarda ödem gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Ayrıca, deride kaşıntı, kızarılık, şişlik, kaşınma gibi bazı deri hastalılarında kullanılır.

Kaldirik yemeği - Ispıt yemeği

Süzülen kaldırık otunu elle iyice sıkın ve bekletin. Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı pembe rengini alana dek kavurun, sonrasında kaldırık otu ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. Üstüne karabiber, tuz, pul biber ve kekik ekleyerek kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

Ispıt Dolması

Ispıt Dolması Tarifi İçin Malzemeler

1 demet ıspıt yaprağı

Yarım kilo un

Yeteri miktarda su

Tuz

Üzerine ;Sıvı yağ

Üzeri için;

Yoğurt

Sarımsak

Tuz

Ispıt Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ıspıt yapraklarının saplarını dibinden ayıklayalım. Saplarını atmayıp ayrıca soğanla kavurup yenilebilir. Daha sonra yapraklarımızı bol suda yıkayıp, kaynar suda 5 dk bekletelim, yeterince yumuşayınca, alıp soğuk suya sokalım 5 dk. kadar. Bir kabın içerisine unu ve tuzu alalım ve kek hamurundan katı çokta akışkan olmayan bir hamur elde edelim karıştırarak. Daha sonra yapraklarımızı asma yaprağı sarar gibi içine hazırladığımız harçtan koyalım ve saralım. Tenceremize dizelim ve üzerini asacak kadar sıcak su koyalım ve 25 dk pişirelim. Pişince hamur sertleşecektir. Tenceremiz sıcakken üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirip karıştıralım ve soğumaya bırakalım.

Üzerine; sarımsaklı yoğurtla servis yapalım. Afiyet olsun.