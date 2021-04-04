İSPER engelli memur alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPER, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda, KPSS şartsız 15 engelli memur alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan ilandan sonra personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İSPER perso alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İSPER personel alımına başvurmak isteyen adaylar, en geç 5 Nisan 2021 tarihine kadar [email protected] mail adresine yapılacaktır.

İSPER personel alım başvuru şartları nelerdir?

1 – En az ilkokul mezunu, aktif saha ve ofis çalışmalarında görev alabilecek, tercihen araç kullanabilen, hizmet odaklı ve iletişim becerisi kuvvetli 5 personel,

2 – Projelerimizde değerlendirilmek üzere tercihen lisans mezunu, Ms Office programlarını aktif kullanabilen, takım çalışmasına uyumlu, iletişim becerisi güçlü 5 personel ve

3 – Projelerimizde değerlendirilmek üzere en az ilkokul mezunu, tercihen en az B sınıfı ehliyeti olan kullanabilen, takım çalışmasına uyumlu, çözüm ve hizmet odaklı, en az %40 engelli raporuna sahip 5 personel alımı yapılacaktır.