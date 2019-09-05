Isparta’da otomobil park halindeki araçlara çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan aracın, park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 156. Cadde üzerinden Deregümü Caddesi yönüne seyreden sürücü Murat D. yönetimindeki 32 HH 873 plakalı otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Park halindeki araçlardan biri çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada sürücü Murat D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halil Batuhan S. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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