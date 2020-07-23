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Yerel

Isparta'da orman yangını

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:59:00 -
Isparta'da orman yangını

Yenişarbademli ilçesi yakınlarındaki Kızıldağ Milli Parkı mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 28 arazöz ve 3 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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