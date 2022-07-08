  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Isparta’da “Nefes” operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Isparta’da “Nefes” operasyonu: Gözaltılar var

Isparta’da “Nefes” operasyonu çerçevesinde iş yerlerinde yapılan aramada kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 09:59:00 - 2022-07-08 10:02:38
Isparta’da "Nefes" operasyonu: Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde “Nefes” operasyonu düzenlendi.

5 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bazı iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 38 bin 500 doldurulmuş makaron, 98 adet nargile kömürü, 237 adet puro, 19 paket değişik markalarda kaçak sigara, 15 adet elektronik nargile, 26 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Suç unsuru malzemelere el konulurken, 4 şüpheliye 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu çerçevesinde adli işlem yapıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23