  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

2020-04-28 23:36:48 -
Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alındı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Keçili köyünde 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı