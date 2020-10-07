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Aktüel Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi
Aktüel

Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:15:30 -
Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden kadın, yurda yerleştirildi.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan S.B, Kovid-19 tanısı konulan biriyle temaslı çıkması üzerine filyasyon ekiplerince evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Mahalle denetçileri, denetim için gittikleri evde S.B'nin olmadığını tespit etti.

Denetim ekiplerinin isteği üzerine yakınlarının telefonla ulaştığı S.B'nin, semt pazarına gittiği belirlendi.

Eve dönen S.B, ekipler tarafından yurda yerleştirildi.


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