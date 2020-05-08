  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Isparta’da iş yerini yangını

ISPARTA (İHA) – Isparta’da bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:21:02 -
Isparta’da iş yerini yangını

ISPARTA (İHA) – Isparta’da bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 19.00 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Dükkandan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içerideki yoğun dumanı makine yardımı ile tahliye eden ekipler içeri girdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası dükkan içerinde mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı