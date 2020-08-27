  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da göle giren 5 kişiden 2'si boğuldu
Aktüel

Isparta'da göle giren 5 kişiden 2'si boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:48:21 -
Isparta'da göle giren 5 kişiden 2'si boğuldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da Eğirdir Gölü'nde, çıktıkları dubanın açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan 5 gençten 3'ü kurtarıldı, suya düşen 2'si boğuldu.

Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 15 ila 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler daha sonra kıyıya yakın olan dubanın üzerine çıktı. İlerleyen saatlerde, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaşan dubanın üzerinde mahsur kalan gençler yardım istedi.

Bu sırada gençlerden 2'si suya düşerek gözden kayboldu.

Durumu fark eden kıyıdakiler tekneyle dubadaki 3 kişiyi kurtardı, suya düşen 2 kişiyi bulamadı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar
Dünya

Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, darbeci Hafter'den desteğini çektiğini duyurdu.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı