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Aktüel Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeşin korumaya alınması
Aktüel

Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeşin korumaya alınması

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ersoy: - "Vicdanımız el vermediği için Emniyet ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bildirdik" - Nurdan Dingil: - "Çocuklar kurtuldu, çok sevinçliyiz. Pişman değiliz, korkumuz da yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:41:37 -
Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeşin korumaya alınması

ISPARTA (AA) - Isparta'da babalarından şiddet gördükleri iddia edilen zihinsel engelli 3 kardeşin koruma altına alınmasına ilişkin mahalle sakinlerinden Mustafa Ersoy, "Vicdanımız el vermediği için Emniyet ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bildirip çocukların orada güzel bir şekilde bakılması için sorunlarının kalkmasını istedik." dedi.

Mahalle sakini Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, baba S.A.A'nın engelli çocuklarını sürekli döverek eziyet ettiğini öne sürdü.

Babanın, mahalle sakinleri çocuklara yemek götürdüğünde kabul etmediğini de iddia eden Ersoy, "Baba çocuklarının kesinlikle yeme içme gibi bakımlarını yapamadığı için yaşlılıktan dolayı mahalle sakinlerimizi de tehdit ediyor. Daha önce de kızını döverek yoğun bakımda yatmasına sebep olan baba, kızının kasık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Biz de mahalle sakinleri olarak vicdanımız el vermediği için Emniyet ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bildirip, çocukların orada güzel bir şekilde bakılması için sorunlarının kalkmasını istedik." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nurdan Dingil de "Çocukların seslerini duyuyorduk. Müdahale etmek istiyorduk, o sırada babaları kapıları örterek, pencereli kilitliyordu. Çocuklara gizli saklı çok yemek vermişliğimiz var. Çocuklar kurtuldu, çok sevinçliyiz. Yaptık, çok mutluyuz. Pişman değiliz, korkumuz da yok." ifadelerini kullandı.

- Olay

Isparta'da babalarından şiddet gördükleri iddia edilen zihinsel engelli 3 kardeş, koruma altına alınmış, gözaltına alınan baba S.A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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