Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı
Gözaltına alınan 87 yaşındaki baba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Yaşları 44 ile 61 arasında değişen zihinsel engelli kardeşler, Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezine yerleştirildi
ISPARTA (AA) - Isparta'da babalarından şiddet gördükleri iddia edilen zihinsel engelli 3 kardeş, koruma altına alındı.
Davraz Mahallesi 3906 Sokak'ta yaşayan baba S.A.A'nın (87), zihinsel engelli çocuklarına şiddet uyguladığı ihbarını alan polis ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileriyle ailenin evine gitti.
İnceleme sonrasında komşular tarafından çekilen görüntüleri de dikkate alan ekipler, S.A.A'yı gözaltına aldı.
Koruma altına alınan engelli kardeşler M.A. (44), H.A. (61) ve A.A. (53), Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezine yerleştirildi.
Baba S.A.A'nın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.