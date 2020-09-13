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Aktüel Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı
Aktüel

Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı

Gözaltına alınan 87 yaşındaki baba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Yaşları 44 ile 61 arasında değişen zihinsel engelli kardeşler, Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezine yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:00:27 -
Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'da babalarından şiddet gördükleri iddia edilen zihinsel engelli 3 kardeş, koruma altına alındı.

Davraz Mahallesi 3906 Sokak'ta yaşayan baba S.A.A'nın (87), zihinsel engelli çocuklarına şiddet uyguladığı ihbarını alan polis ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileriyle ailenin evine gitti.

İnceleme sonrasında komşular tarafından çekilen görüntüleri de dikkate alan ekipler, S.A.A'yı gözaltına aldı.

Koruma altına alınan engelli kardeşler M.A. (44), H.A. (61) ve A.A. (53), Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezine yerleştirildi.

Baba S.A.A'nın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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