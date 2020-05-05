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Isparta’da Ayvalıpınar köyü karantinaya alındı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyü, korona virüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:39:27 -
Isparta’da Ayvalıpınar köyü karantinaya alındı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyü, korona virüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sütçüler Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz yaptığı açıklamada, “Sütçüler ilçemizin Ayvalıpınar Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; 05/05/2020 tarihi saat 17.00 itibariyle, 19/05/2020 tarihi saat 17.00’ye kadar 14 gün süreyle, giriş çıkışların izne bağlı olması kaydıyla karantina altına alınmıştır” dedi.


Sütçüler’in Belence köyü de korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından 1 Mayıs’ta karantinaya alınmıştı.

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