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Aktüel

Isparta’da 22 günde 2 milyon 151 bin maske dağıtıldı

Isparta’da, maske satışının yasaklanmasının ardından 22 günlük sürede toplam 2 milyon 151 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:21:35 -
Isparta’da 22 günde 2 milyon 151 bin maske dağıtıldı

Isparta’da, maske satışının yasaklanmasının ardından 22 günlük sürede toplam 2 milyon 151 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.


Isparta Valiliği, maske satışlarının yasaklanmasının ardından kentte yapılan maske dağıtımıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,”Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından ilimizde başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurumları ile 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine 13 Nisan-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında Isparta Valiliği, Isparta Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, eczaneler ve PTT aracılığıyla 2 milyon 151 bin adet maske dağıtılmıştır” denildi.

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