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Gündem Isparta Valisi Seymenoğlu'nun yerine geçici görevlendirme
Gündem

Isparta Valisi Seymenoğlu'nun yerine geçici görevlendirme

- Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 13:18:00 -
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun yerine geçici görevlendirme

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu' açıklaması

İçişleri Bakanlığı:"Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir.

İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. " 

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