Mart ayı soğuk ve yağışlı bir havayla ‘merhaba’ dedi. Pek çok il, kar yağışına teslim oldu. Isparta’da da eğitime kar yağışı sebebiyle ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Isparta okullar tatil mi yarın 4 Mart Cuma

Isparta’da 3 Mart Perşembe günü okullar kar yağışı sebebiyle tatil edildi. 4 Mart Cuma gününe ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

Isparta Valiliğinden 3 Mart Perşembe günü için yapılan açıklamada, “İlimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine adar devam edeceği ve sıcaklığın eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden ilimiz genelinde 3 Mart 2022 perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları) özel motorlu taşıtlar sürücü kursları (MTSK) uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetleri bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.