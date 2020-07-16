Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimler 2020
Lise taban puanları 2020 | LGS sonuçları açıklandı. Sınava giren milyonlarca öğrenci yaşadıkları şehirlerde ya da eğitimlerini sürdürmek istedikleri illerdeki okul puanlarını ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Isparta’da yaşayanlar “Isparta lise taban puanları 2020” , “Isparta okul puanları 2020” , “Kaç puanla liseye yerleşirim 2020 Isparta” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
20 Haziran’da yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okumak istedikleri okulların puan ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İşte, Isparta lise taban puanları.
Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimler 2020
LGS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Ancak öğrenciler taban puan ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı.
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