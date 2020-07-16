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Eğitim

Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimler 2020

Lise taban puanları 2020 | LGS sonuçları açıklandı. Sınava giren milyonlarca öğrenci yaşadıkları şehirlerde ya da eğitimlerini sürdürmek istedikleri illerdeki okul puanlarını ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Isparta’da yaşayanlar “Isparta lise taban puanları 2020” , “Isparta okul puanları 2020” , “Kaç puanla liseye yerleşirim 2020 Isparta” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:08:00 -
Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimler 2020

20 Haziran’da yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okumak istedikleri okulların puan ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İşte, Isparta lise taban puanları.

Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimler 2020

LGS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Ancak öğrenciler taban puan ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı.

ISPARTA LİSE TABAN PUAN VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ISPARTA SINAVLI SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR KONTENJANLARI

LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren
LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren

Eğitim

LGS sonuçları sorgula | LGS sonuç öğren

LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

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