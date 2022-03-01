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Yerel Isparta kadın cinayeti: Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü
Yerel

Isparta kadın cinayeti: Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:15:00 - 2022-03-01 17:17:32
Isparta kadın cinayeti: Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

 Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Isparta'da kadın cinayeti 

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18), ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.

Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.

Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

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