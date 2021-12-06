İSPARK yöneticilerine milletin cebinden sağlık sigortası

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ta özel sağlık sigortası skandalı patlak verdi. 2020 yılında İSPARK'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ile bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak İBB’nin 1 milyona yakın zarara uğratıldığı belirlendi. Sayıştay'ın denetimi sonucu ortaya çıkan skandala göre, toplamda 213 kişi için usülsüz bir şekilde özel sağlık sigortası yaptırılırken, şirket bütçesinden karşılanan poliçe bedellerinin kuruma, KDV'siz 953 bin 817 TL'ye mal olduğu saptandı. İSPARK ise savunmasında, yöneticilerin motivasyonunu artırmak için böyle bir yolu tercih ettiğini açıklayarak büyük bir pişkinliğe imza attı.

İmamoğlu'nun bahsettiği "sürpriz" bu mu?

İBB yönetimine geçtikten sonra 2019'da İSPARK'taki sorunları çözeceklerini dile getiren Ekrem İmamoğlu, "İSPARK niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. Görecekler, İSPARK 2019 sonunda olumlu anlamda farklı sürprizlerle servis edeceğimiz bir iştirake dönüşecek" demişti.