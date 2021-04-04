İSPARK, kalıp sabun ihalesine çıktı
İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. Kalıp Sabun mal alımı işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 28.932 Adet 600 Gr 4’lü Paket (1 Kolide 12 Paket) kalıp sabun ihalesi 15.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Yamanevler Mah. Karacabey Sokak No:4 Haldun Alagaş İSPARK A.Ş. Kat Otoparkı Ümraniye-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek.
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