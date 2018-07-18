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İSPARK görevlisinden 170 bin dolarlık tekme!

Fatih'te motosikletli iki şüpheli döviz bürosu çıkışı bir vatandaşın 170 bin dolarını çaldı. Kapkaççıların parayla kaçtığını gören İSPARK görevlisi tekmeyle şahısları düşürüp parayı kurtardı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
İSPARK görevlisinden 170 bin dolarlık tekme!

Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray’ya meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs döviz bürosundan para çeken esnafın parasını gasp etti. Olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan şahıslar, parası çalınan esnafın 'Yakalayın' diye bağırmasıyla olay yerinden birkaç metre öteye gidebildi. O sırada çevrede bulunan İSPARK görevlisi bir vatandaş, şüpheli şahıslara tekme atarak dengelerini bozdu. Yere düşen şüpheli 2 şahsa çevredeki bir kağıt toplayıcısı da müdahale de bulundu. Şüphelilerin çaldığı paralar ellerinden alındıktan sonra iki şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise parayı sahibine teslim ederek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Olay anına tanıklık eden esnaf Ahmet Güleken, "Saat 14.00-14.30 sıralarıydı. Tramvayın orada döviz bürosu var. Oradan bir şahıs parasını bozdurmuştu. Esnaftı kendisi. Dövizde bozdurduğu esnada iki tane motosikletli şahıs adamı gasp ettiler. Elindeki paketi alıp buraya kadar geldiler. Bir sürü esnaf peşinde koştu. Ondan sonra kağıtçı arkadaş da üstüne naylon atarak adamların dengesini sarstı ve parayı kurtardılar. Darp ettikten sonra yakalamak akıllarına gelmedi. O sırada motorla kaçıp gittiler. Olay anında marketten çıkmıştım. Olaya müdahaleye yetişemedim. Sağ olsun arkadaşlar hücum edince bana yer kalmadı” dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
  1. Aksaray
  2. Fatih
  3. Hırsızlık
  4. Kapkaç

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