İspanyollar Pena'ya hayran kaldı! "Pişman etti"

Barcelona - Galatasaray maçında, sahanın en iyisi olarak sarı-kırmızılıların file bekçisi Inaki Pena gösterildi. Barça’dan kiralık CimBom’da oynaması ve bonservisini elinde bulunduran takımın galibiyetini engelleyen isim olması büyük yankı uyandıran genç kaleci İspanya’da manşetlere çıkarken, farklı ülkelerde de bu kahramanlık hikayesine ilgi gösterildi.

İşte Inaki Pena başlıklarıyla yayınlanan haberler:

İspanyol haber ajansı Europa Press, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini abonelerine ‘Inaki Pena, Barça’yı iptal etti’ başlığıyla geçti. Haberde “Barcelona’dan kiralık Galatasaray’da oynayan file bekçisi gecenin sürprizi oldu. Barça’ya kendisini kanıtladı ve gelecek sezon kadroda yere talip olduğunu gösterdi” denildi.

Katalan Sport gazetesi ‘Inaki Pena, Depay’ı tekrar ilk 11’e döndüğüne pişman etti’ başlıklı haber yayınladı. Haber içeriğinde “Sakatlığı nedeniyle Bayern maçından beri Xavi’nin 11’inde yer almıyordu. Sakatlık sonrası ilk kez ilk 11 çıktığı maçta iyi şutlar çekti ama Galatasaray kalecisi harika kurtarışlar yaptı” denildi.

Katalonya Hükümeti’nin yayın organı olan CCMA’nın internet sitesinde konuyla ilgili haber ‘Inaki Pena Nou Camp’ta siftah yaptığı maçta kendisini kanıtladı’ başlığıyla yayınlandı, “Galatasaray’da kiralık oynayan Barça kalecisi maçın golsüz sona ermesini sağladı” ifadeleri kullanıldı.

Katalan yayın organı Mundo Deportivo ‘Inaki Pena Barcelona formasına adaylığını açıkladı’ başlıklı haber yayınladı: “Pena Barcelona karşısında parıldadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı, kalede güven verdi. Adeta Barcelona’nın kadrosunda iyi kaleciler olduğunu hatırlatır gibiydi."

La Sexta internet sitesinde haber ‘Barcelona’nın karşısına Inaki Pena dikildi’ başlığıyla yayınlandı. Haberde “Pena spektaküler kurtarışlara imza attı. Katalan ekibinin en aktif ismi Memphis Depay’dı ama Galatasaray kalecisi ona da geçit vermedi” değerlendirmesi yapıldı.

İspanyol Haber Ajansı (EFE) Barcelona’nın bu skorla turu zora soktuğunu belirterek kaleci performansına dikkat çekti. Haberde “Barcelona için müthiş Inaki Pena’yı geçmek mümkün olmadı” ifadeleri kullanıldı.

Marca gazetesinde 'Karşılaşmanın öne çıkan ismi Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen kaleci Inaki Pena'ydı. Genç file bekçisi Xavi'nin takımına geçit vermedi. Türk takımı 11 maçtır Avrupa'da yenilmiyor' satırlarına yer verildi.

Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray’da kiralık oynayan oyuncuları ile ilgili açıklamada bulundu. Barça TV’ye konuşan Alemany “Inaki Pena Barcelona’nın bir oyuncusu ve Barça’nın bir değeri. Kiralık giderek cesur bir karar verdi. Kendisi için iyi bir tecrübe oluyor. Sonuçta Barcelona’nın oyuncusu” dedi.

Kaynak: Milliyet