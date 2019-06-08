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İspanyol medyası duyurdu! İşte Arda Turan'ın yeni adresi

İspanyol medyasında yer alan habere göre Medipol Başakşehir'de forma giyen ve bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Galatasaray'a gideceği iddia edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
İspanyol medyası duyurdu! İşte Arda Turan'ın yeni adresi

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, kadrosunda düşünmediği futbolcuları paraya çevirmek istiyor ancak bu Katalanlar açısından beklendiği kadar kolay olmayacak.

İspanyol medyasından Arda Turan iddiası!

Barcelona'nın ekonomik kazanç elde etmek istediği oyunculardan biri de Arda Turan... Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans'ın bugün manşete taşıdığı habere göre; Barcelona, Arda Turan'dan para kazanmak istiyor ancak bu durum neredeyse imkansız ve Arda da kariyerini Galatasaray'da bitirmenin hayallerini kuruyor.

Arda Turan'a 40 milyon euroluk bir yatırım yapan Barcelona, Arda'dan ödediğinden daha fazla para kazanmayı beklemiyor ancak sadece ödediği paranın bir kısmını kurtartmak istiyor. Barcelona bu yönde bir planlama yapsa da Arda'dan belirli bir bonservis bedeli kazanması mümkün değil..

Başakşehir ile Barcelona arasında yapılan sözleşmede Barcelona, Arda'nın satış hakkını saklı tutsa da şu ana kadar Katalan temsilcisine herhangi bir teklif gelmedi. Başakşehir ile kiralık sözleşmesi devam eden Arda Turan, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istese de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı kulübün bu yönde bir planlaması bulunmuyor.

Sporx

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
  1. Arda Turan
  2. Barcelona
  3. Medipol Başakşehir
  4. Galatasaray
  5. İspanya

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