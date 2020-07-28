İspanyol mahkemesi tutuklu Katalan siyasetçilerin yarı serbestlik hakkını durdurdu

MADRİD (AA) - İspanya'da, 2017'de Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı hüküm giyerek cezaevine konulan Katalan siyasetçilere tanınan yarı serbestlik hakkı, mahkeme kararıyla durduruldu.

Katalonya Mahkum Denetleme Mahkemesi, Katalonya özerk hükümetince tutuklu Katalan siyasetçilere tanınan yarı serbestlik hakkına karşı Barselona Savcılığının yaptığı itirazı kabul etti.

Basına verilen bilgilerde, savcılığın itiraz gerekçeleri, "tutuklu Katalan siyasetçilerin aldıkları cezaların 4'te 1'lik bölümünü henüz doldurmamış olmaları, yarı serbestlik için gereken sosyal ihtiyaçları karşılamamaları ve mahkumlar arasında eşitsizliğe neden olunması" olarak belirtildi.

- Katalonya özerk hükümetince yarı serbestlik hakkı tanınmıştı

İspanyol devletine karşı ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma suçlarından yaklaşık 10 ay önce 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiye, geçen haftalarda Katalonya özerk hükümetince yarı serbestlik hakkı tanınmıştı.

Yasa dışı referandumun ardından yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olan Katalan siyasetçiler, cezaevi yasasının 100.2 numaralı maddesi gereğince, "3'üncü statüde mahkum" sıfatıyla yarı serbestlik alıp, hafta içi sosyal hizmetlerde gönüllü olarak çalışmak ya da var ise ihtiyacı olan aile üyelerine yardım etmek için akşam geri dönmek şartıyla cezaevinden çıkabiliyordu.